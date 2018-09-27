Для испытаний ПД-35 будет создан уникальный комплекс

На стенде, который будет создан ОДК на базе АО «ОДК-Пермские моторы», планируется проводить в том числе испытания двигателя ПД-35, говорится на официальном сайте госкорпорации «Ростех».

Комплекс создается на территории загородной испытательной станции АО «ОДК-Пермские моторы» в поселке Новые Ляды.

Этот двигатель собираются использовать на российско-китайском широкофюзеляжном самолете, а также на тяжелом российском транспортном самолете.

Здесь будет построено порядка 40 тысяч квадратных метров производственных, административно-бытовых и инженерных площадей и установлено самое современное оборудование.

Комплекс включит в себя корпус окончательной сборки и подготовки двигателей к испытаниям, логистический центр, различные вспомогательные объекты транспортной и инженерной инфраструктуры.

В сообщении подчеркнуто, что проектирование объектов уже началось, а первые испытательные стенды построят в 2021 году.