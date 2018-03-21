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«Реактивный танк» Т-80 ведет огонь: видео

Константин Федоров
15:02 21.03.2018
В УВЗ показали и рассказали о том, как получают новую жизнь «танки Ла-Манша».

На 61-м танкоремонтном заводе «Уралвагонзавода» в Санкт-Петербурге приступили к ремонту и модернизации большой партии Т-80, сообщил портал УВЗ.

Боевым машинам ремонтируют корпус, перебирают узлы и агрегаты. В финале работ «восьмидесятки» проходят малярную камеру, где получают новый, свежий вид.

«Особое внимание уделяется основному прицелу пушки танка. От ремонта этого прибора в дальнейшем будет зависеть точность стрельбы», – пояснили на заводе.

Самая важная часть проверки – испытания на полигоне. Сначала танк должен проехать 50 километров, затем – отстреляться из пушки и пулемета. Решение о готовности машины выносит военная приемка.

Минобороны предполагает использовать модернизированные Т-80 в арктических районах и на Дальнем Востоке. Связано это с уникальной силовой установкой, которая по конструкции очень похожа на авиационный двигатель. Из-за нее звук работающего танка часто сравнивают с взлетающим реактивным истребителем.

«Газотурбинный двигатель Т-80 превосходит дизельный по многим параметрам – запускается в любой мороз, вплоть до минус 40 градусов. Причем за три минуты. В нем нет жидкостной системы охлаждения. ГТД не нужны ни вода, ни антифриз, ни тосол, ни само устройство подачи охлаждающей жидкости», – рассказали в УВЗ.

Кроме того, у газотурбинного двигателя лучшая приемистость, чем у дизеля, это дает огромную фору в скорости и маневрировании на поле боя. Танк способен разогнаться до 70 километров в час.

Обновленный Т-80БВМ получит современный прицельный комплекс «Сосна-У» с тепловизором, лазерным дальномером и автоматом сопровождения цели, новые блоки динамической защиты. В результате по своим характеристикам машина станет сопоставима с дизельным Т-72Б3.

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