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С неба - в бой: «голубые береты» десантировались из Ил-76 под Костромой

Андрей Аркадьев
15:19 04.02.2021
После приземления на землю десантники отработали захват объекта условного противника.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Десантирование в составе подразделений отработали бойцы Ивановского соединения ВДВ. Они выполнили более тысячи прыжков.

Транспортник Ил-76 «голубые береты» покидали в полной экипировке и с оружием. Десантники прыгали с высоты в 600 метров. После приземления они отработали захват объекта условного противника.

Ил-76 создан для перевозки десанта, техники и других задач. Разработан в ОКБ Ильюшина по проекту и под руководством академика Генриха Новожилова.

На базе самолета создано много модификаций, в том числе противопожарный Ил-76М, который может быть в короткие сроки переоборудован в грузовую машину; самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50; топливозаправщик Ил-78; медицинский Ил-76МД «Скальпель», на борту которого находятся три медицинских модуля, выполняющие функции предоперационной, операционной и палаты интенсивной терапии; Ил-76МДК «Космос» для тренировок космонавтов в условиях искусственной невесомости; летающая лаборатория Ил-76ЛЛ для отработки и испытания авиационных двигателей.

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