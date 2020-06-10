Вернувшихся из Сирии военных полицейских поместили на карантин

В мотострелковую бригаду, дислоцированную в Дагестане, вернулись после командировки в Сирии подразделения военной полиции. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Все прибывшие сдали тест на COVID-19, инфекция ни у кого не выявлена. Военнослужащих поместили на карантин в изолированный лагерь.

Всего на родину вернулись около 300 военнослужащих ЮВО после командировки в Сирии. Их доставили на аэродром в Северной Осетии военно-транспортным самолетом Ил-76.

Военные полицейские выполняли задачи по охране важных объектов группировки российских войск, обеспечивали правопорядок и безопасность мирных жителей в освобожденных населенных пунктах, организовывали сопровождение гуманитарных колонн и безопасность при проведении гуманитарных акций.

Ил-76 создан для перевозки десанта, техники и других задач. Разработан в ОКБ Ильюшина по проекту и под руководством академика Генриха Новожилова.

На базе самолета создано много модификаций, в том числе противопожарный Ил-76М, который может быть в короткие сроки переоборудован в грузовую машину; самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50; топливозаправщик Ил-78; медицинский Ил-76МД «Скальпель», на борту которого находятся три медицинских модуля, выполняющие функции предоперационной, операционной и палаты интенсивной терапии; Ил-76МДК «Космос» для тренировок космонавтов в условиях искусственной невесомости; летающая лаборатория Ил-76ЛЛ для отработки и испытания авиационных двигателей.