Цаликов оценил состояние инфраструктуры 201-й военной базы в Таджикистане

Первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов проинспектировал объекты инфраструктуры 201-й военной базы в Таджикистане.

В рабочей поездке его сопровождали главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков и командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин.

Первый замглавы оборонного ведомства заслушал доклад командующего войсками Центрального военного округа генерал-полковника Александра Лапина о построенных объектах и объектах, готовящихся к вводу в эксплуатацию.

«На территории 201-й военной базы ведется строительство казарм кубрикового типа на 500 человек. Работы планируется завершить к июлю 2020 года», - сообщил Лапин.

По итогам инспекции Руслан Цаликов отметил хорошее состояние военного госпиталя базы, новые здания которого были построены три года назад. В госпитале размещены лабораторные, физиотерапевтические, рентгеновские кабинеты, оснащенные современным оборудованием, а также кабинеты функциональной диагностики.

Технические возможности госпиталя позволяют оказывать помощь даже тяжелобольным и при необходимости проводить консультации с коллегами по видеосвязи.