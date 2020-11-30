Российские миротворцы развернули в Нагорном Карабахе полевой госпиталь

В Степанакерте подразделения медицинского отряда специального назначения (МОСН) развернули полевой госпиталь.

А накануне его подразделения совершили суточный 300-километровый переход на технике в составе колонны из Еревана в Степанакерт. Движение колонны осуществлялось в сопровождении патрулей российского миротворческого контингента и военной полиции.

Модули военного госпиталя развернули на территории аэропорта в городе Степанакерт. В настоящее время завершено развертывание пневмокаркасных модулей. Специалистами медотряда специального назначения будет организовано медицинское обеспечение миротворческого контингента и оказана вся необходимая медицинская помощь населению Нагорного Карабаха.

В составе первого подразделения МОСН прибыли свыше 60 медицинских специалистов. В том числе военные хирурги, анестезиологи-реаниматологи, терапевты и эпидемиологи.

Врачи, средний и младший медицинский персонал, находятся в постоянной готовности к оказанию первой врачебной, квалифицированной и специализированной медицинской помощи. В специализированном полевом госпитале будет установлено все необходимое медицинское оборудование для оказания качественной медицинской помощи.

Ранее военные медики были переброшены самолетами военно-транспортной авиации Ил-76 с аэродромов города Хабаровск в Ереван. Всего для развертывания медицинского отряда специального назначения Восточного военного округа в Нагорный Карабах будут переброшены 122 военнослужащих, 54 единицы автомобильной и специальной техники, 66 тонн материальных средств.