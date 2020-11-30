Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Российские миротворцы развернули в Нагорном Карабахе полевой госпиталь

Виктория Ивашечкина
07:00 30.11.2020
В ближайшее время специалисты МОСН организуют медицинское обеспечение миротворческого контингента.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Степанакерте подразделения медицинского отряда специального назначения (МОСН) развернули полевой госпиталь.

А накануне его подразделения совершили суточный 300-километровый переход на технике в составе колонны из Еревана в Степанакерт. Движение колонны осуществлялось в сопровождении патрулей российского миротворческого контингента и военной полиции.

Модули военного госпиталя развернули на территории аэропорта в городе Степанакерт. В настоящее время завершено развертывание пневмокаркасных модулей. Специалистами медотряда специального назначения будет организовано медицинское обеспечение миротворческого контингента и оказана вся необходимая медицинская помощь населению Нагорного Карабаха.

В составе первого подразделения МОСН прибыли свыше 60 медицинских специалистов. В том числе военные хирурги, анестезиологи-реаниматологи, терапевты и эпидемиологи.

Врачи, средний и младший медицинский персонал, находятся в постоянной готовности к оказанию первой врачебной, квалифицированной и специализированной медицинской помощи. В специализированном полевом госпитале будет установлено все необходимое медицинское оборудование для оказания качественной медицинской помощи.

Ранее военные медики были переброшены самолетами военно-транспортной авиации Ил-76 с аэродромов города Хабаровск в Ереван. Всего для развертывания медицинского отряда специального назначения Восточного военного округа в Нагорный Карабах будут переброшены 122 военнослужащих, 54 единицы автомобильной и специальной техники, 66 тонн материальных средств.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
06:25 Армия
Видео
Сквозь десятки часовых поясов: как прошел географический диктант при участии Шойгу
05:49 В стране и мире
Видео
Трамп пожелал выздоровления Байдену, сломавшему стопу при игре с собакой
05:05 В стране и мире
Видео
В Роспотребнадзоре назвали главные правила перед сдачей ПЦР-теста
04:47 Армия
Видео
В Курганской области военные врачи МО РФ улучшили тактику лечения пациентов с COVID-19
03:30 В стране и мире
В МВД назвали список навыков для сдачи экзамена на получение прав
Популярное
Популярное
Ученые признали необратимой катастрофу на Земле
Чудовище из глубин: ученые раскрыли одну из тайн Бермудского треугольника
Видео
В Абу-Даби одновременно взорвали четыре небоскреба: видео
Видео
Небо Смоленска озарила необъяснимая вспышка
Видео
Жителям Норильска пришлось вручную прокладывать дорогу для авто после метели: видео
Видео
Видео из переноски: хозяева показали, как обращаются с животными в аэропорту
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.