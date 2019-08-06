В Монголии завершился «Конный марафон»

В Монголии завершился 130-километровый этап «Конного марафона» в рамках пятых Армейских международных игр. Российские горные стрелки финишировали на четвертом месте.

Теперь военных наездников ждет короткая дистанция на семь километров, которую нужно будет преодолеть как в пешем порядке, так и на лошадях.

«Конный марафон» проходит на базе Объединенного учебного центра Вооруженных сил Монголии на полигоне Таван Толгой. В нем принимают участие представители России, Монголии, Казахстана и Киргизии.