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В России за ночь сбили 105 беспилотников ВСУ

Расчеты сил ПВО уничтожили и перехватили 26 дронов ВСУ над территорией Белгородской области.
2025-07-25 07:31:23
© Фото: Минобороны России

Ночью на 25 июля российские военнослужащие сбили 105 украинских беспилотников над регионами РФ и над Азовским морем. Об этом говорится в утренней сводке министерства обороны.

Расчеты сил ПВО уничтожили и перехватили 26 дронов ВСУ над территорией Белгородской области и 25 - над территорией Брянской.

В Ростовской области обезврежено 23 БПЛА, 9 - над акваторией Азовского моря, 8 - над территорией Краснодарского края, 5 - на Ставрополье.

По три аппарата сбили в Курской и Тамбовской областях, два - над территорией Воронежской, и один - над территорией Орловской области.

Прошлой ночью средства противовоздушной обороны нейтрализовали 21 беспилотник над акваторией Черного моря. Еще 11 дронов уничтожили над акваторией Азовского моря и семь - над территорией Краснодарского края.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #пво #Украина #ВСУ
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