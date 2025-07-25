В России за ночь сбили 105 беспилотников ВСУ

Ночью на 25 июля российские военнослужащие сбили 105 украинских беспилотников над регионами РФ и над Азовским морем. Об этом говорится в утренней сводке министерства обороны.

Расчеты сил ПВО уничтожили и перехватили 26 дронов ВСУ над территорией Белгородской области и 25 - над территорией Брянской.

В Ростовской области обезврежено 23 БПЛА, 9 - над акваторией Азовского моря, 8 - над территорией Краснодарского края, 5 - на Ставрополье.

По три аппарата сбили в Курской и Тамбовской областях, два - над территорией Воронежской, и один - над территорией Орловской области.

Прошлой ночью средства противовоздушной обороны нейтрализовали 21 беспилотник над акваторией Черного моря. Еще 11 дронов уничтожили над акваторией Азовского моря и семь - над территорией Краснодарского края.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.