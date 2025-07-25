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Опубликованы кадры штурма Зверево в ДНР

Наступление на Зверево велось с применением тактики скрытного накопления сил и методичной зачистки вражеских укреплений.
2025-07-25 06:25:53
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы подразделений 30-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Центр» в ходе освобождения населенного пункта Зверево в ДНР на Красноармейском направлении спецоперации.

Перед заходом наших штурмовых подразделений в населенный пункт, артиллерия и операторы FPV-дронов подавили огневые точки противника и нанесли массированные удары по местам скопления боевиков.

Воины-гвардейцы преодолели открытые участки местности, используя индивидуальные средства маскировки - антидроновые пончо и одеяла.

Наступление велось с применением тактики скрытного накопления сил и методичной зачистки вражеских укреплений. Бойцы продвигались поэтапно, занимая дом за домом. Противник, неся значительные потери, отступил, а после безуспешных попыток организовать оборону, бежал.

Ранее в оборонном ведомстве рассказали подробности и продемонстрировали видеокадры освобождения другого населенного пункта в ДНР - поселка Новоэкономическое. С его взятием удалось отрезать от снабжения гарнизон ВСУ.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #штурм #ДНР #красноармейское направление #Зверево
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