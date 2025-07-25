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Минобороны показало кадры боев за Новоэкономическое в ДНР

С освобождением поселка Новоэкономическое ВС РФ взяли под контроль пути снабжения гарнизона ВСУ и создали условия для дальнейшего продвижения штурмовых подразделений.
2025-07-25 05:00:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России опубликовало кадры боев за поселок Новоэкономическое в Донецкой народной республике на Красноармейском направлении специальной военной операции.

Населенный пункт освободили бойцы 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени Захарченко группировки войск «Центр».

Штурмовые подразделения действовали в тесной связке с операторами FPV-дронов, которые выбили противника с его укрепленных позиций, после чего бойцы зачистили территорию поселка. В ходе операции были уничтожены основные огневые точки и опорные пункты ВСУ.

Освобождение населенного пункта имеет важное стратегическое значение для развития дальнейшего наступления. Поселок Новоэкономическое расположен вблизи ключевых транспортных развязок, контроль над которыми позволит перерезать пути снабжения гарнизона ВСУ.

Успешное проведение операции по освобождению поселка создало благоприятные условия для дальнейшего продвижения российских войск вглубь обороны боевиков на данном направлении.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #штурм #ДНР #ВСУ #красноармейское направление #Новоэкономическое
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