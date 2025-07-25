Мощи святого Андрея Первозванного доставили в Кронштадт

Мощи святого апостола Андрея Первозванного доставили в Никольский Морской собор в Кронштадте в преддверие празднования Дня ВМФ. Православная реликвия прибыла из Богоявленского собора в Москве.

Встречу провели под руководством заместителя главнокомандующего ВМФ контр-адмирала Владислава Павлова. В мероприятии участвовали представители Главного командования Военно-Морского Флота и военнослужащие Объединенного учебного центра ВМФ.

Церемонию организовали на Якорной площади Кронштадта. Мощи внесли в Ставропигиальный Никольский Морской собор под колокольный перезвон.

По случаю принесения святыни настоятель храма Архимандрит Алексий провел молебен. После него личный состав смог приложиться к мощам апостола Андрея Первозванного.

Ранее в Морской Никольский собор в раках празднования Дня ВМФ уже были доставлены две святыни: Главная икона ВМФ святого Андрея Первозванного и мощи святого праведного воина адмирала Федора Ушакова.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.