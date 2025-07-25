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Мощи святого Андрея Первозванного доставили в Кронштадт

Торжественную церемонию встречи православной реликвии организовали на Якорной площади Кронштадта.
2025-07-25 04:03:55
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Мощи святого апостола Андрея Первозванного доставили в Никольский Морской собор в Кронштадте в преддверие празднования Дня ВМФ. Православная реликвия прибыла из Богоявленского собора в Москве.

Встречу провели под руководством заместителя главнокомандующего ВМФ контр-адмирала Владислава Павлова. В мероприятии участвовали представители Главного командования Военно-Морского Флота и военнослужащие Объединенного учебного центра ВМФ.

Церемонию организовали на Якорной площади Кронштадта. Мощи внесли в Ставропигиальный Никольский Морской собор под колокольный перезвон.

По случаю принесения святыни настоятель храма Архимандрит Алексий провел молебен. После него личный состав смог приложиться к мощам апостола Андрея Первозванного.

Ранее в Морской Никольский собор в раках празднования Дня ВМФ уже были доставлены две святыни: Главная икона ВМФ святого Андрея Первозванного и мощи святого праведного воина адмирала Федора Ушакова.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #День ВМФ #Кронштадт #Православие #мощи #святой Андрей Первозванный
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