Расчет ударного беспилотного летательного аппарата «Молния-2» из состава группировки войск «Днепр» поразил артиллерийское орудие Вооруженных сил Украины, замаскированное на правом берегу Днепра в Херсонской области. Удар стал результатом действий подразделений 18-й общевойсковой армии, которые ежедневно уничтожают технику и позиции противника в регионе.

Во время полета разведывательного дрона был зафиксирован огонь вражеского орудия. После определения координат расчет принял решение нанести удар, который стал успешным благодаря точной корректировке - позиция и арторудие ВСУ были уничтожены.

Командир взвода с позывным Турист подчеркнул, что использование воздушных ретрансляторов значительно увеличивает дальность работы и эффективность дронов. По его словам, сегодня расчеты способны «закрывать» до 40 километров, оставаться вне зоны обнаружения и действовать непрерывно.

Разведывательные подразделения группировки «Днепр» осуществляют круглосуточное наблюдение за правобережьем Днепра и тыловыми районами ВСУ, оперативно отслеживая перемещения противника и обеспечивая наведение артиллерии и дронов на цели.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.