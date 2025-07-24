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Удар «Молнии» вывел из строя арторудие ВСУ на правом берегу Днепра

Благодаря точной корректировке ударный дрон уничтожил замаскированное артиллерийское орудие ВСУ.
2025-07-24 16:51:31
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет ударного беспилотного летательного аппарата «Молния-2» из состава группировки войск «Днепр» поразил артиллерийское орудие Вооруженных сил Украины, замаскированное на правом берегу Днепра в Херсонской области. Удар стал результатом действий подразделений 18-й общевойсковой армии, которые ежедневно уничтожают технику и позиции противника в регионе.

Во время полета разведывательного дрона был зафиксирован огонь вражеского орудия. После определения координат расчет принял решение нанести удар, который стал успешным благодаря точной корректировке - позиция и арторудие ВСУ были уничтожены.

Командир взвода с позывным Турист подчеркнул, что использование воздушных ретрансляторов значительно увеличивает дальность работы и эффективность дронов. По его словам, сегодня расчеты способны «закрывать» до 40 километров, оставаться вне зоны обнаружения и действовать непрерывно.

Разведывательные подразделения группировки «Днепр» осуществляют круглосуточное наблюдение за правобережьем Днепра и тыловыми районами ВСУ, оперативно отслеживая перемещения противника и обеспечивая наведение артиллерии и дронов на цели.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #бпла #дрон #молния #СВО
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