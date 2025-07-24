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Белоусов обсудил создание цифровой системы для командиров тактического звена

Андрей Белоусов подчеркнул, что система должна давать дополнительные возможности и не ограничивать командиров тактического звена в принятии решений.
2025-07-24 14:50:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министр обороны России Андрей Белоусов совершил рабочую поездку в войска Московского военного округа. Там он проверил ход работ по внедрению систем автоматизации управления подразделениями в ходе ведения боевых действий. 

«Сегодня рассмотрим вопрос создания комплексной системы информационного взаимодействия в тактическом звене - то, что качественно должно повысить ситуационную осведомленность командиров тактического звена», - сказал Белоусов в ходе совещания с представителями органов военного управления по вопросам цифрового и технологического развития МО РФ. 

Андрей Белоусов отметил, что в этом направлении уже многое сделано и «картина впечатляющая». Он уточнил, что в данный момент система находится в стадии доработки. При этом министр подчеркнул, что система не должна ограничивать командиров тактического звена в принятии решений. 

Также в ходе рабочей поездки министру показали образцы систем и комплексов информационного взаимодействия между пунктами управления. Еще Белоусов увидел пункты подготовки специалистов. При этом ему продемонстрировали практические эпизоды с обменами информацией между пунктами управления, учитывающие опыт реальной боевой работы.

Министру представили ряд предложений по подготовке инструкторского состава. Андрей Белоусов, завершая рабочую поездку, дал ряд поручений. В их числе - подготовка в кратчайшие сроки военнослужащих, которые непосредственно участвуют в спецоперации, к использованию перспективной цифровой инфраструктуры. 

Ранее сообщалось, что Белоусов проверил развитие одного из военных городков Заполярья.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #рабочая поездка #Андрей Белоусов #московский военный округ #Цифровая инфраструктура
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