Силы ТОФ на учениях нанесли ракетный удар по мишеням в Японском море

На учениях ВМФ «Июльский шторм» корабли Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота вместе с расчетами комплекса «Бастион» запустили крылатые ракеты по морской цели в Японском море, которая имитировала корабли условного противника.

Флагман ТОФ - гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер «Варяг» - выполнил практический пуск противокорабельной ракеты «Вулкан». Катера Р-18 и Р-20 выпустили по целям крылатые ракеты «Москит». Кроме того, расчет комплекса «Бастион» перебрался на побережье Приморского края и запустил по мишени ракету «Оникс».

По данным объективного контроля, все цели были успешно поражены. Район проведения стрельб заранее закрыли для гражданского судоходства и полетов авиации.

Учения «Июльский шторм» проходят с 23 по 27 июля под руководством главкома ВМФ адмирала Александра Моисеева. В них задействованы силы Северного, Тихоокеанского и Балтийского флотов, а также Каспийской флотилии - более 150 боевых кораблей и судов обеспечения, 120 летательных аппаратов, 10 береговых ракетных комплексов, около 950 единиц военной техники и более 15 тысяч военнослужащих.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.