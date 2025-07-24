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На атомном подводном ракетоносце «Князь Пожарский» подняли флаг ВМФ России

Разрешение на поднятие флага отдал президент РФ Владимир Путин, который лично принял участие в торжественной церемонии.
2025-07-24 17:22:56
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин разрешил поднять военно-морской флаг на атомном подводном ракетоносце «Князь Пожарский». Он сделал это в ходе рабочей поездки в Архангельскую область. 

После подъема флага под прозвучавший гимн России Путин поздравил моряков. Ему ответили троекратным «Ура!». 

Ранее, выступая в ходе рабочей поездки в Архангельскую область, президент заметил, что в данный момент на российских верфях в той или иной стадии строительства находится более семи десятков кораблей. В частности, на самом «Севмаше», где проходила торжественная церемония, до 2030 года планируется построить шесть новых атомных подводных лодок

При этом Владимир Путин подчеркнул, что Россия обязательно реализует планы по созданию современных сил Военно-морского флота. Страна, добавил он, обеспечит свою безопасность и реализацию национальных интересов в Мировом океане.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #Архангельская область #Владимир Путин #апл #Князь Пожарский #Севмаш
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