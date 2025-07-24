Артиллерия накрыла боевиков ВСУ в лесополосе Харьковской области

Минобороны России опубликовало видеокадры уничтожения живой силы противника в зоне специальной военной операции. Артиллерийский удар по боевикам ВСУ нанесли бойцы группировки войск «Север» в Харьковской области.

Согласно сообщению оборонного ведомства, средствами воздушной разведки одного из подразделений группировки «Север» было выявлено скопление личного состава противника, замаскированного в лесополосе между населенными пунктами. После анализа разведданных было принято решение об открытии огня.

В результате точных ударов артиллеристов враг понес потери в живой силе.

Ранее в Запорожской области расчет орудия Д-30 группировки войск «Днепр» нанес прицельный удар по укрепленному блиндажу и подвалу заброшенного здания, где укрывались украинские военнослужащие.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.