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Артиллерия накрыла боевиков ВСУ в лесополосе Харьковской области

В результате точных ударов артиллерией группировки войск «Север» украинские пехотинцы были уничтожены.
2025-07-24 18:33:04
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России опубликовало видеокадры уничтожения живой силы противника в зоне специальной военной операции. Артиллерийский удар по боевикам ВСУ нанесли бойцы группировки войск «Север» в Харьковской области.

Согласно сообщению оборонного ведомства, средствами воздушной разведки одного из подразделений группировки «Север» было выявлено скопление личного состава противника, замаскированного в лесополосе между населенными пунктами. После анализа разведданных было принято решение об открытии огня.

В результате точных ударов артиллеристов враг понес потери в живой силе.

Ранее в Запорожской области расчет орудия Д-30 группировки войск «Днепр» нанес прицельный удар по укрепленному блиндажу и подвалу заброшенного здания, где укрывались украинские военнослужащие.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #ВСУ #МО РФ
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