Минобороны России сообщает об освобождении населенных пунктов Новоэкономическое и Зверево в зоне специальной военной операции.

Населенные пункты взяли под контроль сегодня, 24 июля 2025 года. Это сделали подразделения из состава группировки войск «Центр», рассказали в российском оборонном ведомстве.

В МО РФ уточнили, что Зверево и Новоэкономическое находятся на территории Донецкой Народной Республики, на Красноармейском направлении специальной военной операции.

Ранее сообщалось о том, что российские войска освободили Варачино в Сумской области. Этот населенный пункт взяли под контроль подразделения из состава группировки войск «Север».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.