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Российские войска освободили Зверево и Новоэкономическое

Населенные пункты находятся на Красноармейском направлении. Их взяли под контроль военнослужащие из состава группировки войск «Центр».
2025-07-24 18:00:00
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщает об освобождении населенных пунктов Новоэкономическое и Зверево в зоне специальной военной операции.

Населенные пункты взяли под контроль сегодня, 24 июля 2025 года. Это сделали подразделения из состава группировки войск «Центр», рассказали в российском оборонном ведомстве. 

В МО РФ уточнили, что Зверево и Новоэкономическое находятся на территории Донецкой Народной Республики, на Красноармейском направлении специальной военной операции. 

Ранее сообщалось о том, что российские войска освободили Варачино в Сумской области. Этот населенный пункт взяли под контроль подразделения из состава группировки войск «Север».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #освобождение #группировка «Центр» #красноармейское направление #Новоэкономическое #Зверево
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