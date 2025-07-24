Путин: РФ обязательно реализует планы по созданию современных сил ВМФ

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ обязательно реализует в полном объеме планы по созданию современных сил Военно-морского флота.

«Обязательно и в полном объеме реализуем намеченные планы по созданию современного Военно-морского флота, обеспечим безопасность России», - сказал Путин, выступая на церемонии поднятия флага на ракетном подводном крейсере стратегического назначения «Князь Пожарский».

Он добавил, что также обязательно будут обеспечены национальные интересы России во всех районах Мирового океана. При этом Владимир Путин подчеркнул, что в этом не может быть никаких сомнений.

Помимо этого, президент заявил, что всего сейчас на российских верфях на различных стадиях постройки находятся более 70 кораблей. Только на «Севмаше», где выступал Путин, до 2030 года построят шесть атомных подводных лодок, подчеркнул он.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.