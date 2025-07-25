Пленный признался, что украинцы аплодируют российским ударам по ТЦК

Пленный военнослужащий ВСУ Алексей Коновалов в беседе, видео которой опубликовало Минобороны России, заявил, что жители Украины поддерживают удары российской армии по территориальным центрам комплектования (ТЦК).

«Появилось недавно в СМИ видео, где российские войска подрывают ТЦК в некоторых городах. И это многих очень даже стало радовать, с улыбкой в душе люди смотрели на кадры. И народу нравится, чуть ли не стоя аплодируют», - сказал пленный.

Коновалов добавил, что военкоматы, занимающиеся принудительной мобилизацией, вызывают ненависть у населения.

«Это какая-то разновидность людей - ни к селу ни к городу, как говорится. Их люди потом разорвут», - сказал он.

Пленный рассказал о крайне низком морально-психологическом состоянии в его подразделении и критиковал командование за отношение к личному составу. По его словам, бойцов часто ставили перед фактом, не объясняя, куда и с какой целью их отправляют, а обещание денежного вознаграждения использовали как способ мотивации.

Он отметил, что офицеры присваивают себе заслуги подчиненных, а командиры на передовой практически не появляются.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.