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Путин: до 2030 года на «Севмаше» планируется построить шесть новых АПЛ

Владимир Путин заявил, что Россия обязательно реализует планы по созданию современных сил Военно-морского флота.
2025-07-24 17:02:45
© Фото: Павел Кононов, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин заявил, что до конца текущего десятилетия на «Севмаше» планируется построить шесть новых атомных подводных лодок. Об этом он сообщил в четверг во время торжественной церемонии поднятия флага на атомном подводном ракетоносце «Князь Пожарский».

«Всего на российских верфях находятся в разных стадиях готовности более 70 кораблей. Так, только здесь, на "Севмаше", до 2030 года планируется построить шесть новых атомных подводных лодок», - отметил глава государства.

Атомный подводный крейсер «Князь Пожарский» был спущен на воду в Северодвинске в прошлом году. Он стал четвертой серийной подлодкой проекта «Борей-А». Как отметил Путин, корабли этого поколения будут составлять основу морских стратегических ядерных сил России на десятилетия вперед. Подлодка оснащена современными комплексами ракетного и торпедного оружия, навигации, радиотехнического и гидроакустического вооружения.

Кроме того, на совещании по стратегии развития подводных сил ВМФ России Путин поручил продолжить серийный выпуск подводных крейсеров проекта «Ясень-М». Президент подчеркнул, что именно эти подлодки составляют основу ударного потенциала сил общего назначения ВМФ.

Также глава государства заявил, что Россия обязательно реализует планы по созданию современных сил Военно-морского флота. Страна, добавил он, обеспечит свою безопасность и реализацию национальных интересов в Мировом океане.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #подводные лодки #Владимир Путин #апл #Севмаш
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