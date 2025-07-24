Путин: до 2030 года на «Севмаше» планируется построить шесть новых АПЛ

Президент России Владимир Путин заявил, что до конца текущего десятилетия на «Севмаше» планируется построить шесть новых атомных подводных лодок. Об этом он сообщил в четверг во время торжественной церемонии поднятия флага на атомном подводном ракетоносце «Князь Пожарский».

«Всего на российских верфях находятся в разных стадиях готовности более 70 кораблей. Так, только здесь, на "Севмаше", до 2030 года планируется построить шесть новых атомных подводных лодок», - отметил глава государства.

Атомный подводный крейсер «Князь Пожарский» был спущен на воду в Северодвинске в прошлом году. Он стал четвертой серийной подлодкой проекта «Борей-А». Как отметил Путин, корабли этого поколения будут составлять основу морских стратегических ядерных сил России на десятилетия вперед. Подлодка оснащена современными комплексами ракетного и торпедного оружия, навигации, радиотехнического и гидроакустического вооружения.

Кроме того, на совещании по стратегии развития подводных сил ВМФ России Путин поручил продолжить серийный выпуск подводных крейсеров проекта «Ясень-М». Президент подчеркнул, что именно эти подлодки составляют основу ударного потенциала сил общего назначения ВМФ.

Также глава государства заявил, что Россия обязательно реализует планы по созданию современных сил Военно-морского флота. Страна, добавил он, обеспечит свою безопасность и реализацию национальных интересов в Мировом океане.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.