Идут практически «ухо к уху»: промежуточные результаты «Конного марафона»

На полигоне Таван Толгой в Монголии продолжается борьба на конкурсе АрМИ-2019 «Конный марафон».

Изнурительный маршрут военные наездники из Киргизии завершили за 28 часов 6 минут 25 секунд. Следом за ним финишировал Казахстан - 28 часов 27 минут 29 секунд.

Сейчас идет соревнование между командами из России и Монголии. По последним данным, россияне опережают своих соперников на 21 минуту. Но финишируют обе команды только завтра.

Этап АрМИ впервые проводится в Монголии. Перед участниками стоит задача преодолеть маршрут протяженностью 130 километров с резкими перепадами высот.

В программу включены метание ручных гранат на точность, преодоление специальной полосы препятствий и прицельная стрельба из гранатомета, снайперской винтовки и других видов оружия.