Шойгу: РФ нарастила военную группировку в Крыму

Россия усилила группировку вооруженных сил в Крыму. Об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

«Усилен состав войск в Крыму, что обеспечивает защиту территории полуострова и интересов России в Черном море», - заявил Шойгу на расширенном заседании комитета Государственной думы РФ по обороне.

Также министр обороны РФ рассказал о двукратном увеличении количества контрактников в Вооруженных Силах России.