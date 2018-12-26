В Кемерово дали старт строительству кадетского училища

26 декабря в Кемерово на месте строительства Президентского кадетского училища заложили и освятили памятный камень.

Врио командующего войсками Центрального военного округа Евгений Устинов отметил, что сейчас у военных новая техника и вооружение, поэтому инновационные технологии нужны везде.

Кроме того, в учреждении будут развиваться традиции кемеровского училища связи, так как в планах на ближайшее будущее есть пункт о его восстановлении.

До 15 июня 2019 года в Кемерово планируют построить учебно-административный корпус, медицинский пункт, легкоатлетический стадион, контрольно-пропускной пункт, плац. Само училище будет специализироваться на IT-направлении.

Первого сентября к учебе смогут приступить первые 360 курсантов.