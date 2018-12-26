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Военнослужащие базы РФ в Абхазии записали поздравления к Новому году

Наталья Вальханская
04:00 26.12.2018
Военная служба на российской базе в Абхазии является, без всякого преувеличения, престижной, отметил начальник пресс-службы ЮВО.

Военнослужащие 7-й российской военной базы ЮВО в Абхазии поздравили своих родственников с Новым годом в видеообращении.

Российская военная база Южного военного округа (ЮВО), расположенная в Абхазии, на сегодняшний день представляет соединение способное качественно и своевременно выполнить поставленные задачи, заявил начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев.

В состав военной базы включены подразделения практически всех родов войск Вооруженных Сил России, что позволяет соединению самостоятельно в случае агрессии выполнить боевые задачи на любом стратегическом направлении.

«Военная служба на российской базе в Абхазии является, без всякого преувеличения, престижной. При отборе кандидатов предпочтение отдается военнослужащим, прошедшим тщательный профессиональный, физический, психологический и медицинский отбор. Кроме того, военнослужащий должен иметь хорошую репутацию в обществе. Можно с уверенностью сказать, что на военной базе в Абхазии служат лучшие», - подчеркнул Астафьев.

Особенность боевой подготовки в базе, заключается в ведении учебных боевых действий в горах и на приморском побережье.

«Условия службы и быта военнослужащих с каждым годом совершенствуются. Благодаря масштабному строительству, проводимому в военной базе, сегодня военный городок представляет собой совокупность зданий и сооружений, построенных по самым передовым технологиям и оснащенных всем необходимым для комфортного размещения военнослужащих», - добавил начальник пресс-службы ЮВО.

Личный состав размещается в благоустроенных казармах модульного типа оснащенных системами кондиционирования воздуха, душевыми кабинами и спутниковым телевидением, а питание военнослужащих осуществляется в солдатской столовой рассчитанной на 3 тыс. обедов.

«Завершено строительство жилого городка на 300 квартир. Военнослужащим и членам их семей предоставляются полностью меблированные жилые помещения со всей необходимой бытовой техникой. Завершается строительство второй очереди комплекса для проживания военнослужащих военной базы в количестве еще 19 домов на 300 квартир», - рассказал полковник.

Ведется строительство детского сада и школы на территории гарнизона. Также спланировано строительство культурно-делового центра. Строительство квартир и улучшение быта военнослужащих и членов их семей является одним из основных приоритетов в ходе обустройства соединения, заключил Вадим Астафьев.

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