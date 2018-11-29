Военнослужащие ЦВО примут участие в четырех международных учениях

Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) в 2019 году примут участие в двух международных учениях и двух командно-штабных тренировках на территории Таджикистана и Киргизии, сообщил заместитель командующего войсками округа генерал-лейтенант Юрий Петров.

Петров отметил, что в прошедшем году ЦВО приняли участие в пяти международных учениях по линии Шанхайской организации сотрудничества, Содружества Независимых Государств, Организации Договора о коллективной безопасности: «Мирная миссия» - в Челябинской области, «Иссык-Куль – Антитеррор» - в Киргизии, «Поиск» - в Казахстане, «Взаимодействие» - в Киргизии и «Нерушимое братство» - в Свердловской области.

«Нерушимое братство» и «Рубеж» - учения стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности, которые проводятся в рамках оперативно-стратегических маневров «Боевое братство».