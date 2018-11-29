Путин подписал закон о введении электронной карты воинского учета

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении нового документа воинского учета – персональной электронной карты. Закон опубликован на официальном портале правовой информации.

Соответствующие изменения внесены в статьи 8 и 10 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе». Как следует из текста, органы военного учета смогут выдавать гражданам новый документ, но только с их согласия и вместе с остальными бумагами, предусмотренными данным законом.

Ранее проект о введении персональной электронной карты был одобрен Государственной думой и Советом Федерации. После подписания президентом закон утвержден окончательно.

Электронный носитель современного образца будет содержать фамилию, имя и отчество, дату рождения, информацию о месте жительства, образовании, месте работы, сведения о годности к военной службе по состоянию здоровья. Кроме того, там будут указаны и все остальные данные, необходимые для воинского учета, в том числе перечень гражданских и военных специальностей, а также наличие спортивных разрядов.