Курская авантюра: какие зверства совершали ВСУ в приграничье

Реалии современной войны - штурм онлайн. За ним наблюдают в штабе и подсказывают солдатам где противник. Группы бойцов продвигаются от окраин к центру села Гуево. ВСУшники хозяйничали здесь с августа прошлого года, а как российская армия пошла в контрнаступление, спрятались в подвалах. Наши бойцы зачищают каждое строение, и вот триколор уже над разрушенным сельским храмом.

На том же БТРе, на котором забрасывали штурмовые группы, эвакуируют мирных жителей, которые 8 месяцев были в заложниках у боевиков. Раньше в Гуево проживали около тысячи жителей. Уезжают оставшиеся 10 стариков.

Валентине и Сергею Лозовским выжить в оккупации помогла корова и остатки небольшого хозяйства - гуси и утки. За всем этим ухаживали вместе с соседями. Так было проще выживать в одном подвале.

«Мы были в своем подвале. Но напротив нас поставили зенитку. Они в последние два месяца стали размещать по улицам между жилыми домами свои орудия. "Вы же по нам не будете стрелять" - это у них понятие такое», - рассказала Валентина.

ВСУ из местного населения оставили столько человек, сколько нужно, чтобы ими можно было прикрыться. Все время оккупации жители села заботились о себе сами. Какую помощь можно было ждать от боевиков, если они добивали раненых.

После штурмовиков в освобожденные поселки заходят следователи. Документируют каждую улику, говорящую о преступлениях пособников киевского режима. Пока на месте следы преступлений и свежи воспоминания. Хотя, 8 месяцев в оккупации забыть невозможно.

Село Махновка, пригород Суджи. Его освободили еще в марте. Но тела мирных жителей находят по сей день. Для следователей тут много работы.

«На шести телах обнаружены огнестрельные ранения. Уже установлено, что одной из погибших является пожилая женщина, которой выстрелили в голову», - заявила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

По дороге из Гуево украинский дрон атаковал гражданскую машину. К счастью, не взорвался. Окопавшиеся на границе террористы не дают вывезти тела погибших, пытаясь навредить напоследок. Курская авантюра для всушников не имела военного смысла, они тут наживались. Мародерствовали сами и за деньги пускали пограбить других.

В освобожденных селах буквально не осталось ничего ценного - нацисты вывезли даже люстры и батареи. Взамен оставили только мины и ловушки. Село Большое Солдатское. В средние века было военным постом для защиты с юга. И в наши дни через него не смогли пройти ВСУ. После боев тут осталось много неразорвавшихся снарядов. Разминируют территорию добровольцы из отряда Барс-Курск вместе с бойцами 91 инженерно-саперного полка. Сейчас они расчищают дорогу электрикам, чтобы те смогли дать свет и подготовить село к восстановлению.

Миноискатель пищит постоянно. Вся земля усеяна осколками, гильзами и просто железным мусором. Поэтому незаменим для сапера старый добрый щуп.

Возле здания школы находят сбитый на подлете дрон-камикадзе и его неразорвавшийся снаряд. Решено уничтожить на месте.

Освобожденные территории посетил и врио губернатора региона Александр Хинштейн. На месте он оценил масштабы разрушений. В том числе осмотрел состояние памятников архитектуры, которыми богато приграничье.

«Тот перечень, который мы составляем, белую книгу, для чего мы ее делаем. Во-первых, чтобы нам самим понимать, что нам восстанавливать. Во-вторых, представить это на международный суд, потому что рано или поздно это все равно произойдет и уничтожение наших памятников, это же не только наши памятники, это объекты мировой культуры», - заявил Хинштейн.

Ни об исторической ценности памятников, ни о духовной боевики не думали. В храмах 18 века ломали стены в поисках тайников, выносили золото и старинные иконы. Некоторые были сложены и завернуты. Видно, что их хотели похитить. Но стремительное наступление российской армии сорвало планы украинских мародеров. Святыни вывезли в надежное место. И если противник разрушает храмы, наши солдаты строят. Блиндажные. Тут хоругви соседствуют со знаменами подразделений, а молитву может прервать команда на сборы.

Помолиться за себя и за близких, излить душу священнику или спросить совета - такие храмы часть психологической поддержки военных. Служба духовная хорошо влияет на службу военную. А она у бойцов даже в тылу напряженная.



Это арктическое подразделение. Создано, чтобы действовать у условиях тундры и вечной мерзлоты. Но здесь научились так же умело воевать в курских лесах.

Командир с позывным Эндрю до того как подписать контракт работал на шахте в Кузбассе. Когда началась спецоперация, не мог оставаться дома.

«Дети если будут, появится семья, скажут: "папа, а где ты был-то во время войны?" Внуки скажут - дед красава, не сидел дома во время войны, Родину защищал, не диванные войска», - поделился командир взвода 40 отдельной гвардейской бригады морской пехоты Эндрю.

В Курской области боевиков оттеснили уж к самой границе. Параллельно с этим подразделения армии России ведут наступление в Сумской области - создают буферную зону. На неделе взяли под контроль села Басовка и Журавка. Они стоят на пути к Юнаковке - крупному хабу, через который снабжалась группировка противника в Курской области.

В районе населенных пунктов Горналь и Олешня - это на самой границе - группировка «Север» поразила восемь бригад противника и штурмовой полк. По укрепрайонам в глубине обороны отработала и наша авиация.

Российская армия закрепляет успех и на других направлениях СВО. В ДНР под ее контроль перешло село Катериновка, это на пути к Краматорску и Славянску. Идут бои в Харьковской области. Наших войск становится больше к северу от города на правом берегу реки Оскол. И они приближаются к Купянску. Это крупный логистический центр, через который ВСУ перебрасывают резервы и через него же ведет шоссе на Харьков. Так что город очень важен для дальнейшего продвижения. И пока войска наступают по линии фронта - в тылу уже идет восстановление. Строится Мариуполь, готовится к возрождению и Артемовск. Оттуда в 22-м году в Подмосковье переехала семья Насти Орловской. ВСУ разрушили их дом. Освоившись на новом месте, школьница написала письмо президенту, где рассказала о чем мечтает. Одним из желаний ребенка был щенок. На этой неделе от имени Владимира Путина ей вручили питомца.

«Моя места сбылась. Я очень мечтала. Мы будем лучшими друзьями. У него очень красивый окрас. Какой-то интересный. Я очень хотела собаку, не важно какую. Главное чтобы собаку», - поделилась Настя.

Помесь лайки и шпица назвали Тео. Щенок обрел хозяев, семья Орловских новый дом. Домой возвращаются города и села, которые по праву связаны с Россией.