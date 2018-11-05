Век в строю и на передовой: разведчики Северного флота отмечают 100-летие ГРУ

Разведчики Северного флота отмечают вековой юбилей ГРУ масштабными полевыми учениями в Мурманской области - 100 лет в строю и всегда на передовой.

На полигонах под поселком Печенга военнослужащие готовятся к соревнованиям «Отличник войсковой разведки».

Главная задача - совершить марш-бросок в суровых условиях Крайнего Севера, а также преодолеть полосу препятствий.