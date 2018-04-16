В Минобороны РФ назвали стабильной ситуацию в Восточной Гуте

В городе Дума в Восточной Гуте с помощью строительной техники, переданной российской стороной, расчищаются завалы для восстановления движения транспорта. Ремонтные бригады восстанавливают водо- и электроснабжение в городе.

Восстановление разрушенной инфраструктуры способствует возвращению людей к местам прежнего проживания. За вчерашний день в Восточную Гуту вернулись в свои дома 3 741 мирный житель, из них в город Дума – 450 человек, говорится в сообщении российского военного ведомства.

Общее количество возвратившихся к местам прежнего проживания в Восточной Гуте составило 59 003 мирных жителя, в том числе в городе Дума – 860 человек.

Основным направлением деятельности Центра по примирению в настоящее время является проведение мероприятий по обеспечению скорейшего возвращения мирных жителей в освобожденные от боевиков населенные пункты Восточной Гуты, а также оказание им гуманитарной и медицинской помощи.