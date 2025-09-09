Расчеты «Мста-С» накрыли огнем позиции боевиков в зоне спецоперации

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов самоходных гаубиц «Мста-С» 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад».

Артиллеристы 275-го самоходного артиллерийского полка 4-й танковой дивизии выполнили задачи по уничтожению артиллерийских орудий, точек запуска беспилотников, укрепленных позиций и живой силы противника.

По данным Минобороны, огонь открывался как с закрытых огневых позиций, так и прямой наводкой. Для поражения целей использовались осколочно-фугасные снаряды с увеличенной дальностью действия.

Съемка с беспилотников позволила подтвердить результативность ударов - все цели были уничтожены. После выполнения задачи гаубицы сменили позиции для исключения ответного огня.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.