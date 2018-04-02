Шойгу раскрыл подробности о перебазировании Каспийской флотилии в Дагестан

Каспийская флотилия будет перебазирована из Астрахани в дагестанский Каспийск. По словам Шойгу, в данный момент в Каспийске развернуто большое строительство всей необходимой инфраструктуры.

«У нас разворачивается огромная стройка: пирсы, причалы, пункты обслуживания, жилье. Будет увеличиваться количество наших офицеров и военнослужащих кратно», – сказал Шойгу.

Министр подчеркнул, что перевод флотилии является серьезной составляющей безопасности в Каспийском регионе.

Каспийская флотилия является морской компонентой Южного военного округа, в ее состав входит несколько бригад и дивизионов кораблей, а также части береговых войск.