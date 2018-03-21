Минобороны вручило участникам Олимпиады в Пхенчхане свои награды

Участники игр в Пхенчхане из Центрального спортивного клуба армии получили медали от Министерства обороны. Вручил почетные награды статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ Николай Панков.

«Конечно, мы переживали за вас, мы были вместе с вами, радовались вашим успехам, самому факту вашего участия в этой Олимпиаде», – сказал замминистра.

Он признался, что пристальнее всего следил за хоккейными играми и соревнованиями лыжников.

Двукратный призер Олимпийских игр Юлия Белорукова поблагодарила за такое внимание и вручила Николаю Панкову подарок из Южной Кореи.

Софья Просвирнова, как и подруги по сборной, несколько дней назад вернулась с триумфального для себя чемпионата мира по шорт-треку. После серебра первенства планеты у нее появился новый повод для радости – ей присвоено очередное воинское звание.

После официальной части мероприятия было организовано чаепитие. За один стол сели представители руководства Минобороны, легенды спорта и участники игр в Пхенчхане.

Призеры Олимпиады передали в дар музею ЦСКА счастливый спортинвентарь.