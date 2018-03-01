Шойгу назвал стоимость новейшего оружия, о котором говорил Путин

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу ответил на вопрос журналистов о стоимости разработки продемонстрированных сегодня в послании президента перспективных систем оружия.

«Хочу подчеркнуть, что все разработки перспективных систем оружия были реализованы в рамках утвержденной президентом государственной программы вооружения, то есть строго в рамках выделенных лимитов бюджетных средств», - сказал он.

По его словам, затраты, как на разработку, так и на реализацию данных проектов были на порядки меньше, чем тратят заокеанские коллеги.

«Здесь уместно процитировать Владимира Семеновича Высоцкого: "а наши ребята за ту же зарплату уже пятикратно уходят вперед", - добавил министр.

Напомним, во время послания Владимира Путина Федеральному Собранию было рассказано о нескольких перспективных разработках.

В частности, о межконтинентальной ракете «Сармат», авиационно-ракетном комплексе «Кинжал», крылатой ракете с ядерной силовой установкой, беспилотном подводном аппарате и гиперзвуковом ракетном комплексе «Авангард».