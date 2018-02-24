В Екатеринбурге открыли памятную доску в честь погибшего в Сирии полковника Валерия Федянина

Памятная доска в честь полковника Северного флота Валерия Федянина открылась в Екатеринбургском суворовском училище. Погибший от смертельного ранения в Сирии командир бригады морской пехоты был его выпускником.

На церемонию пришли однокурсники, офицеры и наставники, а также сослуживцы. К памятной доске они возложили цветы. Близкие полковника рассказали, что он еще мальчишкой мечтал попасть в морскую пехоту.

В сентябре 2017 года Валерий Федянин доставлял гуманитарную помощь жителям сирийской провинции Хама, когда под его машиной террористы подорвали фугас. С тяжелыми ранами полковника доставили в Москву в главный военный клинический госпиталь, где через несколько дней он скончался.

Именем Федянина назвали противодиверсионный катер Северного флота.