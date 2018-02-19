Большой десантный корабль «Александр Отраковский» прошел Гибралтар

Большой десантный корабль Северного флота «Александр Отраковский» завершил выполнение задач в составе постоянной группировки ВМФ России в Средиземном море и взял курс на базу, сообщил начальник пресс-службы СФ капитан 1-го ранга Вадим Серга.

«Корабль прошел пролив Гибралтар и вышел в Атлантику. В первой половине марта экипаж прибудет на главную базу Северного флота, в Североморск», – уточнил Серга.

БДК «Александр Отраковский» находится в дальнем походе с 12 сентября прошлого года. Экипаж выполнил задачи по обеспечению военно-морского присутствия в оперативно важных районах Средиземного и Черного морей.

За время похода кораблем пройдено несколько десятков тысяч морских миль.