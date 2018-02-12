Масштабные учения мотострелков стартовали в Чечне

В Чеченской республике на полигоне Гвардеец проходят масштабные учения мотострелков. В них принимают участие более тысячи военнослужащих и сотни единиц техники.

Подразделения отрабатывают тактические задачи в составе взводов и по одиночке и выполняют стремительные марш-броски, ведут «боевые действия» в обороне и наступлении, совершают внезапные маневры.

В ходе учений под прикрытием танков военнослужащие преодолевают полосу препятствий и уничтожают мишени с помощью самоходных гаубиц и минометов. Особое внимание мотострелки уделяют ведению «боевых действий» на незнакомой местности. Ландшафт меняется постоянно, и военным необходимо сдать нормативы по стрельбе из всего штатного вооружения - в горах, лесу и поле.