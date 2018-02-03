Председатель Комитета Госдумы по обороне назвал провокацией новую ядерную доктрину США
Председатель Комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов прокомментировал новую ядерную доктрину США.
«Сама ядерная доктрина она по своей сути провокационна, потому что она имеет целью, во-первых, обвинить Россию и Китай в непомерных амбициях, хотя это присуще, как раз, США. Второе – это свалить с больной головы на здоровую», - заявил в беседе с корреспондентом «Звезды» председатель Комитета по обороне Госдумы РФ Владимир Шаманов.
Экс-командующий ВДВ РФ отметил, что «все это говорит о том, что американцы прилагают все усилия, чтобы сохранить свое лидерство с целью навязывания другим странам своих условий существования».
«Чего, кончено, больше не будет! Китай и Россия этого не позволят», - резюмировал Шаманов.
Ранее сообщалось, что Пентагон опубликовал новую ядерную доктрину США. В документе, который носит название говорится, что Вашингтон намерен продолжать предложенную бывшим президентом страны Бараком Обамой концепцию модернизации ядерных сил в связи с «развитием российского ядерного потенциала». Ключевые места в стратегии занимают также Китай, Иран и КНДР.