Рогозин рассказал, когда запустят к МКС модуль «Наука»

Запуск многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) «Наука» для Международной космической станции (МКС) планируется осуществить в апреле следующего года с космодрома Байконур, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«В апреле у нас как раз будет большой юбилей полета Гагарина, надеюсь, что мы его отметим в этом же месяце запуском этой сложнейшей и очень важной, символичной для всей отрасли машины», - сказал он.

Стартовая масса многофункционального лабораторного модуля «Наука» - 21 тонна 300 кг. Запас до оснащения - еще почти тонна. Модуль создавали приблизительно 25 лет назад, сначала он был резервом, а потом возникла идея именно его переоборудовать в научную станцию. Для того, чтобы пристыковать модуль «Наука» к МКС, потребуется десять выходов в открытый космос. Будут протянуты кабель каналы, но вместе с тем с момента соприкосновения с МКС он включится в контур работ.