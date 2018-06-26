Испытания нового вертолета Ми-38 пройдут до конца текущего года

Испытания транспортно-десантного вертолета Ми-38, который в перспективе будет поставлен в Вооруженные Силы РФ, запланированы на этот год, следует из годового отчета ПАО «Казанский вертолетный завод» (КВЗ), входящего в холдинг «Вертолеты России».

«Предприятие совместно с АО "МВЗ имени М. Л. Миля" участвует в реализации программы по созданию нового вертолета Ми-38. Предприятием осуществляется постройка опытных машин и cофинансирование работ по созданию турбовального двигателя со свободной турбиной для вертолета Ми-38. В рамках проекта на 2018 год запланированы разработка и испытания транспортно-десантного вертолета Ми-38», - говорится в документе.

Ранее глава «Вертолетов России» Андрей Богинский сообщал, что холдинг планирует поставить Минобороны первые вертолеты Ми-38Т в 2019 году.

Средний многоцелевой вертолет Ми-38 занимает нишу между Ми-8 и тяжелым Ми-26 и может применяться для перевозки грузов и пассажиров, использоваться в качестве поисково-спасательного вертолета, а также для полетов над водной поверхностью. Ми-38Т (транспортно-десантный) является военной версией Ми-38. Вертолет Ми-38Т оснащен новыми высокоэкономичными двигателями ТВ7-117В отечественного производства и интегрированным цифровым пилотажно-навигационным комплексом.