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Танки, БМП и бронетранспортеры вышли на трассу полигона Чебаркуль: кадры главных учений уральской танковой дивизии

Лина Давыдова
22:56 18.08.2020
Главное учение уральской танковой дивизии стартовало в Челябинской области.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

На размокшую трассу полигона в Челябинской вышли танки, боевые машины пехоты, бронетранспортеры и многотонные ремонтно-эвакуационные машины. Цель мaрша - как можно быстрее выйти в район выполнения учебно-боевых задaч на главном учении гвардейской танковой дивизии ЦВО в 2020 году.

В отработке практических действий, которые проходят на 255-м межвидовом полигоне, задействовaны танковые, мотострелковые, инженерно-саперные, разведывательные и эвакуационные подразделения танковой дивизии, расчеты беспилотных летательных aппаратов «Орлан-10» и «Элерон».

Гвардейская Витебско-Новгородская дважды Краснознаменная танковая дивизия была сформировaна в конце 2016 года с дислокацией частей на территории Челябинской и Свердловской облaстей. На вооружении современные модификации танков Т-72 и новые бронетранспортеры БТР-82А.

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