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Су-34 разнес пункт дислокации ВСУ в зоне ответственности ГрВ «Запад»

Удар наносился по заданным координатам авиационными бомбами с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК).
15-07-2026 13:24
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил России нанес удар по личному составу и пункту временной дислокации подразделения ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Запад». Об этом сообщило Минобороны России, опубликовав кадры боевой работы.

По данным ведомства, экипаж получил координаты цели от разведки и применил авиационные бомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции. После выполнения задачи летчики получили подтверждение поражения объекта и вернулись на аэродром вылета.

На опубликованном видео сначала показан Су-34 перед боевым вылетом. Затем истребитель-бомбардировщик выруливает на полосу и поднимается в воздух.

Далее демонстрируется работа экипажа в кабине. Летчики находятся в защитном снаряжении и кислородных масках, контролируют приборы и выполняют полетное задание. На отдельных кадрах видны приборная панель и обстановка за остеклением кабины.

Также в ролике показаны авиационные бомбы с универсальными модулями планирования и коррекции, закрепленные на внешней подвеске самолета. Затем боеприпасы отделяются от Су-34 и направляются к заданным целям.

На завершающих кадрах самолет возвращается на аэродром и совершает посадку. После касания полосы экипаж выпускает тормозные парашюты, чтобы сократить пробег. В Минобороны заявили, что разведка подтвердила уничтожение назначенной цели.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #су-34 #ВСУ #Запад #спецоперация #истребитель-бомбардировщик #пункт дислокации #УМПК
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