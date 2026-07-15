Су-34 разнес пункт дислокации ВСУ в зоне ответственности ГрВ «Запад»

Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил России нанес удар по личному составу и пункту временной дислокации подразделения ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Запад». Об этом сообщило Минобороны России, опубликовав кадры боевой работы.

По данным ведомства, экипаж получил координаты цели от разведки и применил авиационные бомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции. После выполнения задачи летчики получили подтверждение поражения объекта и вернулись на аэродром вылета.

На опубликованном видео сначала показан Су-34 перед боевым вылетом. Затем истребитель-бомбардировщик выруливает на полосу и поднимается в воздух.

Далее демонстрируется работа экипажа в кабине. Летчики находятся в защитном снаряжении и кислородных масках, контролируют приборы и выполняют полетное задание. На отдельных кадрах видны приборная панель и обстановка за остеклением кабины.

Также в ролике показаны авиационные бомбы с универсальными модулями планирования и коррекции, закрепленные на внешней подвеске самолета. Затем боеприпасы отделяются от Су-34 и направляются к заданным целям.

На завершающих кадрах самолет возвращается на аэродром и совершает посадку. После касания полосы экипаж выпускает тормозные парашюты, чтобы сократить пробег. В Минобороны заявили, что разведка подтвердила уничтожение назначенной цели.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.