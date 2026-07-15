«Грады» уничтожили резервы ВСУ перед переброской в Днепропетровской области

Расчеты реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» группировки войск «Восток» нанесли удар по резервам украинских подразделений, подготовленным к переброске в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, скопление личного состава ВСУ обнаружили операторы разведывательных беспилотников подразделения войск беспилотных систем. Украинские военнослужащие разместили группы в лесополосах и оборудованных укрытиях, откуда их планировалось перебросить для усиления передовых позиций.

После получения разведданных координаты целей передали артиллерийским подразделениям. Расчеты БМ-21 «Град» нанесли по району сосредоточения удар полным пакетом реактивных снарядов. В Минобороны заявили, что в результате были уничтожены укрытия, а также более 30 украинских военнослужащих, входивших в состав резервов.

По оценке российского оборонного ведомства, поражение района сосредоточения сорвало планы украинского командования по переброске подкреплений на передовую и снизило возможности ВСУ по удержанию обороны на этом участке в Днепропетровской области.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.