Минобороны показало кадры атаки дронов по судам, шедшим в Черноморск

Минобороны России опубликовало видео нанесения ударов расчетами беспилотных летательных аппаратов «Герань» и «Гербера» по двум морским судам типа «балкер» и сухогрузу, на которых в порт «Черноморск» доставлялись военные грузы в интересах украинских боевиков.

В военном ведомстве подчеркнули, что регулярное нанесение подобных ударов по судам и портам Украины снижает возможности ВСУ по транспортировке вооружений и тяжелой техники. Успешное поражение надводных целей фиксируется средствами объективного контроля.

О поражении трех судов с грузами военного назначения Минобороны сообщило сегодня вечером. Уточняется, что корабли находились на удалении от 31 до 50 километров южнее населенного пункта Затока. Кроме того, удары были нанесены еще по двум сухогрузам в порту «Одесса». В этот момент происходила их разгрузка.

Накануне Минобороны поделилось аналогичными кадрами боевой работы расчетов беспилотника «Герань-4 Сикер». В его прицеле оказалось судно типа «балкер», находящееся на внешнем рейде порта «Одесса».

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.