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ВС РФ поразили два сухогруза с военным имуществом в Одессе

Также сообщается о нанесении огневого поражения судну с военным имуществом в порту Южный.
15-07-2026 17:52
© Фото: Nina Liashonok, Keystone Press Agency, Global Look Press

Минобороны России сообщило о том, что Вооруженные силы Российской Федерации поразили два сухогруза в порту Одесса.

Уточняется, что эти суда имели на борту грузы военного назначения. Они находились на рейде порта в ожидании возможности для разгрузки. 

Помимо этого, российское оборонное ведомство заявило о поражении еще одного сухогруза в порту Южный (Одесская область). Отмечено, что он также осуществлял доставку военного имущества для ВСУ. 

В МО РФ уточнили, что все три судна были поражены российскими военнослужащими, применившими ударные беспилотные летательные аппараты.

Ранее Минобороны России продемонстрировало кадры уничтожения украинского безэкипажного катера в Черном море. В момент ликвидации на заднем плане видеозаписи были видны торговые суда. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #бпла #беспилотники #одесса #дроны #Одесская область #южный #Ударные беспилотники #военные грузы #сухогрузы #Грузы для ВСУ
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