ВС РФ поразили два сухогруза с военным имуществом в Одессе

Минобороны России сообщило о том, что Вооруженные силы Российской Федерации поразили два сухогруза в порту Одесса.

Уточняется, что эти суда имели на борту грузы военного назначения. Они находились на рейде порта в ожидании возможности для разгрузки.

Помимо этого, российское оборонное ведомство заявило о поражении еще одного сухогруза в порту Южный (Одесская область). Отмечено, что он также осуществлял доставку военного имущества для ВСУ.

В МО РФ уточнили, что все три судна были поражены российскими военнослужащими, применившими ударные беспилотные летательные аппараты.

Ранее Минобороны России продемонстрировало кадры уничтожения украинского безэкипажного катера в Черном море. В момент ликвидации на заднем плане видеозаписи были видны торговые суда.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.