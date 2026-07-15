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В ГрВ «Запад» сообщили, что ВСУ лишились основной переправы под Красным Лиманом

Переправа была уничтожена около месяца назад, а все попытки украинских военнослужащих восстановить ее оперативно пресекаются ударами российской авиации.
15-07-2026 16:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащие группировки войск «Запад» заявили, что украинские подразделения лишились основной насыпной переправы в районе поселка Маяки под Красным Лиманом. Об этом в интервью, опубликованном Минобороны России, рассказал начальник расчета разведывательного беспилотника 25-й общевойсковой армии с позывным Моряк.

«Раньше у них была переправа насыпная в районе поселка Маяки. Она уже давно не существует, практически месяц уже ее нет. Они как только начинают копать, наши сразу ФАБами ее уничтожают, и мы постоянно это контролируем, подвоз мы ограничиваем», - сказал военнослужащий.

Он отметил, что сейчас основной задачей расчета является ведение разведки на глубину до 10-15 километров. Для этого используется беспилотный летательный аппарат «Мерлин-ВР», который позволяет обнаруживать позиции противника, пункты управления БПЛА, артиллерию и другие цели, после чего координаты передаются для нанесения ударов.

По словам Моряка, после уничтожения переправы возможности снабжения украинских подразделений существенно сократились. Он утверждает, что сейчас доставка грузов осуществляется лишь небольшими партиями с помощью беспилотных тележек и других грузовых дронов, однако такие средства также выявляются разведкой и уничтожаются.

Военнослужащий добавил, что разведчики взаимодействуют с расчетами артиллерии, которые часто применяют высокоточные боеприпасы «Краснополь». Также передаются данные подразделениям, использующим ударные беспилотники «Молния», которые поражают обнаруженные цели.

По словам Моряка, в настоящее время российские подразделения сосредоточены на разведке района Красного Лимана и поиске пунктов управления украинскими беспилотниками. Он утверждает, что тяжелой техники ВСУ в этом районе практически не осталось, а разведка фиксирует лишь небольшие группы военнослужащих и редкие перемещения противника.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #бпла #Украина #ВСУ #Запад #МО РФ #переправа #СВО #красный лиман
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