Вирус не пройдет: военнослужащие обработали центр ракетного двигателестроения в Воронеже

Военнослужащие радиационной, химической и биологической защиты провели комплексную обработку Воронежского центра ракетного двигателестроения, с целью не допустить распространения коронавируса COVID-19, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

На первых двух этапах специальная очистка предприятий КБХА - одного из мировых лидеров в создании жидкостных ракетных двигателей для пилотируемых программ освоения космоса.

Военнослужащие использовали специальную технику войск радиационной, химической и биологической защиты - авторазливочные станции АРС-14КМ и носимые комплекты дезинфекции ДКВ-1 для обработки напольного покрытия, КПП, транспорта, входных групп в цеха и рабочих мест.

Всего еженедельно планируется проводить обработку более 3,5 тысячи квадратных метров прилегающих площадей, автопарка, входных групп и проходных пунктов.