Полеты Ил-76 в сложных метеоусловиях: кадры учений ВТА

В Тверской области экипажи Ил-76 выполнили полеты в сложных метеорологических условиях (в облаках). Об этом сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

«Сложные метеорологические условия были обусловлены низкой облачностью, менее 150 метров, обильными осадками с сильными порывами ветра и прямой видимостью менее 1,5 километров», - говорится в сообщении.

Полеты проходили на малой высоте, не более одного километра. Летчики выполнили взлеты и посадки, проверили работу систем самолетов. Всего в полетах было задействовано более десяти единиц техники, осуществлено свыше 20 вылетов.

Ил-76 создан для перевозки десанта, техники и других задач. Разработан в ОКБ Ильюшина по проекту и под руководством академика Генриха Новожилова.

На базе самолета создано много модификаций, в том числе противопожарный Ил-76М, который может быть в короткие сроки переоборудован в грузовую машину; самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50; топливозаправщик Ил-78; медицинский Ил-76МД «Скальпель», на борту которого находятся три медицинских модуля, выполняющие функции предоперационной, операционной и палаты интенсивной терапии; Ил-76МДК «Космос» для тренировок космонавтов в условиях искусственной невесомости; летающая лаборатория Ил-76ЛЛ для отработки и испытания авиационных двигателей.