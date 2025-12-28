МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Бойцы ВС РФ уничтожили сброшенные с дронов украинские флаги в освобожденных городах

Для установления флагов ВСУ используют дроны.
31-12-2026 14:32
Боевиков ВСУ заставляют убеждать население и западных кураторов в сохранении контроля над уже потерянными территориями. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По словам пленного из ВСУ Владимира Васюкова, в Красноармейске, Димитрове и Родинском типа «Баба-Яга» пытается устанавливать украинские флаги на крышах зданий.

В течении прошедших суток расчетами ударных БПЛА Войск беспилотных систем над Красноармейском, Димитровым и Родинском было сбито семь беспилотников с флагами Украины.

Кроме того, в Красноармейске и Родинском уничтожены две разведывательно-диверсионные группы противника, пытавшиеся вывести украинские флаги на фасадах зданий.

Ранее другой пленный рассказал, что командиры ВСУ запретили попытки выхода из Димитрова.

Материал подготовили Константин Денисов и Николай Баранов.

