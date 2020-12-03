Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Морской бой и противодиверсионная оборона: корабли Черноморского флота вышли на учения с авиацией

Андрей Аркадьев
13:32 03.12.2020
В учениях также задействованы самолеты и вертолеты морской авиации и ПВО.
Морской бой и противодиверсионная оборона: корабли Черноморского флота вышли на учения с авиацией
© Фото: Минобороны России

Боевые корабли Черноморского флота ВМФ РФ приступили к учениям с участием самолетов и вертолетов Морской авиации и ПВО флота.

В маневрах задействованы фрегаты «Адмирал Макаров» и «Адмирал Григорович», сторожевой корабль «Пытливый», патрульный корабль «Дмитрий Рогачев», малые ракетные корабли «Орехово-Зуево» и «Ингушетия», сообщает отдел информационного обеспечения Черноморского флота.

Также принимают участие большие десантные корабли, малые противолодочные корабли, подводные лодки, тральщики и суда вспомогательного флота.

Экипажи отрабатывают ведение морского боя, противовоздушную и противодиверсионную оборону корабля, удары по морским и береговым целям, защиту корабля при стоянке на рейде, маневрирование в различных условиях.

В пунктах базирования моряки проводят тренировки по ликвидации условного пожара или пробоин.

Сторожевой корабль «Адмирал Макаров» - многоцелевой фрегат дальней морской зоны. Третий корабль в серии шести единиц проекта 11 356. Был заложен 29 февраля 2012 года на судостроительном заводе «Янтарь» в Калининграде, спущен на воду 2 сентября 2015 года. Входит в состав Черноморского флота.

Его полное водоизмещение - 4 035 тонн, длина - 124,8 метра, ширина - 15,2 метра. Дальность плавания на 14 узлах - 4 850 миль. Экипаж состоит из 180 человек.

На вооружении фрегата - 24 зенитные ракеты ЗРК «Штиль-1» в вертикальной пусковой установке сотового типа 3С90М и восемь крылатых ракет многоцелевого комплекса «Калибр-НК».

Головной корабль проекта 11 356 «Адмирал Григорович» развивает скорость до 30 узлов, имеет водоизмещение порядка четырех тысяч тонн, может находиться в автономном плавании до 30 суток. Главное оружие - ракетный комплекс «Калибр-НК», который способен поражать морские цели на расстоянии до 400 километров, а наземные - до 2 000 километров.

Защищает корабль от атаки с воздуха зенитно-ракетный комплекс «Штиль», а артиллерию представляет артустановка А-190 калибра 100 миллиметров, которая может обстреливать противника на расстоянии до 21 километра.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
14:00 Вопросы истории
Видео
Нарышкин заявил, что разведчик Абель узнал о планах ядерного удара США по СССР
13:32 В стране и мире
В Петербурге попросили туристов не приезжать на Новый год
12:30 В стране и мире
Видео
Автоэксперт назвал «излишествами» вступившие в силу изменения в водительских удостоверениях
12:00 Эксклюзив
Видео
В Россельхознадзоре раскрыли подробности разработки вакцины от COVID-19 для животных
11:10 В стране и мире
В Китае российскую ракету «Сармат» назвали лучшей в мире
Популярное
Популярное
Астрономы обнаружили в небе тысячу загадочных круглых объектов
Игра ЦРУ возмутила пользователей Сети
Видео
Считаные минуты до старта: корреспондент «Звезды» подошел максимально близко к ракете «Союз-2»
Видео
В центре Москвы взлетевшая на воздух крышка люка чуть не убила девушку: видео
На месте таинственного монолита в Юте заметили «загадочное существо»
Блогер нашел фото, которое якобы подтверждает присутствие в группе Дятлова немецкого диверсанта
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.