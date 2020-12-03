Морской бой и противодиверсионная оборона: корабли Черноморского флота вышли на учения с авиацией

Боевые корабли Черноморского флота ВМФ РФ приступили к учениям с участием самолетов и вертолетов Морской авиации и ПВО флота.

В маневрах задействованы фрегаты «Адмирал Макаров» и «Адмирал Григорович», сторожевой корабль «Пытливый», патрульный корабль «Дмитрий Рогачев», малые ракетные корабли «Орехово-Зуево» и «Ингушетия», сообщает отдел информационного обеспечения Черноморского флота.

Также принимают участие большие десантные корабли, малые противолодочные корабли, подводные лодки, тральщики и суда вспомогательного флота.

Экипажи отрабатывают ведение морского боя, противовоздушную и противодиверсионную оборону корабля, удары по морским и береговым целям, защиту корабля при стоянке на рейде, маневрирование в различных условиях.

В пунктах базирования моряки проводят тренировки по ликвидации условного пожара или пробоин.

Сторожевой корабль «Адмирал Макаров» - многоцелевой фрегат дальней морской зоны. Третий корабль в серии шести единиц проекта 11 356. Был заложен 29 февраля 2012 года на судостроительном заводе «Янтарь» в Калининграде, спущен на воду 2 сентября 2015 года. Входит в состав Черноморского флота.

Его полное водоизмещение - 4 035 тонн, длина - 124,8 метра, ширина - 15,2 метра. Дальность плавания на 14 узлах - 4 850 миль. Экипаж состоит из 180 человек.

На вооружении фрегата - 24 зенитные ракеты ЗРК «Штиль-1» в вертикальной пусковой установке сотового типа 3С90М и восемь крылатых ракет многоцелевого комплекса «Калибр-НК».

Головной корабль проекта 11 356 «Адмирал Григорович» развивает скорость до 30 узлов, имеет водоизмещение порядка четырех тысяч тонн, может находиться в автономном плавании до 30 суток. Главное оружие - ракетный комплекс «Калибр-НК», который способен поражать морские цели на расстоянии до 400 километров, а наземные - до 2 000 километров.

Защищает корабль от атаки с воздуха зенитно-ракетный комплекс «Штиль», а артиллерию представляет артустановка А-190 калибра 100 миллиметров, которая может обстреливать противника на расстоянии до 21 километра.