Купол над столицей: в Подмосковье прошли учения с РЛС «Дон-2Н»

Военнослужащие провели тренировку боевых расчетов с использованием радиолокационной станции «Дон-2Н», предназначенной для обнаружения межконтинентальных баллистических ракет нового поколения и уничтожения одиночных и групповых ракетных целей, оснащенных станциями активных помех и ложными целями различных классов.

Учения прошли во вторник в подмосковном Софрино.

Как рассказал командир соединения противоракетной обороны генерал-майор Сергей Грабчук, новые ракеты ПРО заступят на боевое дежурство для защиты Москвы в ближайшее время.

Генерал-майор отметил, что система противоракетной обороны способна перехватить несколько десятков ядерных боевых блоков.

РЛС «Дон-2Н» состоит из отдельных сверхвысокочастотных радаров, размещенных в каждом из ее углов для предупреждения о возможном нападении на Москву. Система, постоянно находящаяся в состоянии полной боевой готовности, эксплуатируется 24 часа в сутки.

Она является центральным элементом противоракетной обороны российской столицы и не имеет аналогов в мире. Радиолокационная станция контролирует пространство со всех четырех сторон света в радиусе четырех тысяч километров.